Icertis
Icertis Ohjelmapäällikkö Palkat

Katso Icertis:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$30.4K - $35.9K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$28.4K$30.4K$35.9K$39.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Icertis-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Icertis in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,465,615. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Icertis Ohjelmapäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,488,134.

