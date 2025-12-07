Yritysluettelo
Huron
Huron Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Huron:ssa vaihtelee $129K ja $184K per year välillä. Katso Huron:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$148K - $173K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$129K$148K$173K$184K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Huron?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Huron in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $183,971. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Huron Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $128,937.

Muut resurssit

