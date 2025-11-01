Yritysluettelo
Humu
Humu Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Humu:ssa on yhteensä $141K per year. Katso Humu:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Humu
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$141K
Taso
L3
Peruspalkka
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Humu?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Humu in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $174,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Humu Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,000.

