Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Humi:ssa vaihtelee CA$185K ja CA$258K per year välillä. Katso Humi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$144K - $170K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$134K$144K$170K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Humi?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Humi in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$257,587. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Humi Projektipäällikkö roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$184,934.

