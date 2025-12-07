Yritysluettelo
Human Interest
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

Human Interest Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Human Interest:ssa vaihtelee $115K ja $167K per year välillä. Katso Human Interest:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$130K - $151K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$115K$130K$151K$167K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Datatieteilijä ilmoitustas yrityksessä Human Interest avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Human Interest-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Datatieteilijä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Human Interest in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $166,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Human Interest Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,800.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Human Interest ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.