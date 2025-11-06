Yritysluettelo
HT Media Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Delhi Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Delhi Area HT Media:ssa on yhteensä ₹2.15M per year. Katso HT Media:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Yhteensä vuodessa
₹2.15M
Taso
SDEII
Peruspalkka
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä HT Media in Greater Delhi Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,368,143. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HT Media Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Delhi Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,947,823.

