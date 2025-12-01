Yritysluettelo
Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt UX-tutkija Palkat

Houghton Mifflin Harcourt:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$52.6K - $61.9K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Houghton Mifflin Harcourt in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$94,632. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Houghton Mifflin Harcourt UX-tutkija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$67,941.

Muut resurssit

