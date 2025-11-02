Yritysluettelo
Hotel Engine
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Brazil Hotel Engine:ssa on yhteensä R$552K per year. Katso Hotel Engine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$552K
Taso
L3
Peruspalkka
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Hotel Engine in Brazil on vuosittainen kokonaiskorvaus R$623,308. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hotel Engine Ohjelmistosuunnittelija roolille in Brazil ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$551,600.

