Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Hook:ssa vaihtelee $106K ja $149K per year välillä. Katso Hook:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$115K - $134K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$106K$115K$134K$149K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Hook?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Hook in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $148,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hook Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,250.

