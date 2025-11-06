Yritysluettelo
Hitachi Rail Sts
Hitachi Rail Sts Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Pittsburgh Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Pittsburgh Area Hitachi Rail Sts:ssa on yhteensä $100K per year. Katso Hitachi Rail Sts:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Hitachi Rail Sts
Software Engineer
Pittsburgh, PA
Yhteensä vuodessa
$100K
Taso
Senior
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Hitachi Rail Sts in Pittsburgh Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $155,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hitachi Rail Sts Ohjelmistosuunnittelija roolille in Pittsburgh Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,300.

