Hiretual
Hiretual Palkat

Hiretual:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $129,350 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hiretual. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Liiketoimintakehitys
$114K
Tuotesuunnittelija
$129K
Tuotepäällikkö
$111K

Ohjelmistoinsinööri
$50.3K
UKK

A legmagasabban fizető pozíció a Hiretual cégnél: Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level évi $129,350 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hiretual cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $112,434.

Muut resurssit