Hired Palkat

Hired:n palkka vaihtelee $115,575 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $447,750 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hired. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Markkinointi
Median $139K
Ohjelmistoinsinööri
Median $170K
Data-analyytikko
$116K

Data-tieteen päällikkö
$201K
Data-asiantuntija
$172K
Tuotepäällikkö
$448K
Myynti
$149K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$201K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hired on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $447,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hired ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $171,240.

