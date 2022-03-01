Yritysluettelo
Hipcamp
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Hipcamp Palkat

Hipcamp:n palkka vaihtelee $168,504 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $907,515 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hipcamp. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $170K
Liiketoiminta-analyytikko
$177K
Data-asiantuntija
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Henkilöstöhallinto
$366K
Tuotesuunnittelija
$169K
Tuotepäällikkö
$212K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$908K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Hipcamp is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $907,515. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hipcamp is $176,880.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Hipcamp ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit