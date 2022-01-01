Yritysluettelo
Hinge Health
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Hinge Health Palkat

Hinge Health:n palkka vaihtelee $48,540 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $353,225 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hinge Health. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $175K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $240K
Tuotepäällikkö
Median $232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Liiketoimintaoperaatiot
$142K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$147K
Liiketoiminta-analyytikko
$124K
Yrityskehitys
$271K
Data-analyytikko
$133K
Data-asiantuntija
$271K
Talousanalyytikko
$234K
Teollinen muotoilija
$261K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$75K
Markkinointi
$118K
Markkinointioperaatiot
$158K
Tuotesuunnittelija
$48.5K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$353K
Projektipäällikkö
$116K
UX-tutkija
$207K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Hinge Health-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hinge Health on Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $353,225. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hinge Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $166,550.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Hinge Health ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Owlet
  • HealthifyMe
  • Thirty Madison
  • Thrive Global
  • One Drop
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit