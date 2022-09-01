Yrityshakemisto
Hightouch

Hightouch Palkat

Hightouch:n palkkaväli vaihtelee $176,400:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteen päällikkö :lle alaosassa $306,000:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Hightouch. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $190K
Datatieteen päällikkö
$176K
Myynti
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Myyntitekniikan asiantuntija
$229K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Hightouch:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window.

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

Hightouch'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $306,000 ücretle Myynti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Hightouch'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $209,733'dır.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Hightouch:lle

Liittyvät yritykset

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit