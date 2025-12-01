Yritysluettelo
Highspot
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tekninen kirjoittaja

  • Kaikki Tekninen kirjoittaja -palkat

Highspot Tekninen kirjoittaja Palkat

Tekninen kirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Highspot:ssa vaihtelee $146K ja $212K per year välillä. Katso Highspot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$167K - $190K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$146K$167K$190K$212K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Tekninen kirjoittaja ilmoitustas yrityksessä Highspot avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Highspot-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Highspot-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tekninen kirjoittaja tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjoittaja roolille yrityksessä Highspot in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $212,041. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Highspot Tekninen kirjoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,554.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Highspot ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.