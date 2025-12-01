Yritysluettelo
Highspot
Highspot Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Highspot:ssa on yhteensä $223K per year. Katso Highspot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Highspot
Sr. Product Manager
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$223K
Taso
Senior
Peruspalkka
$188K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Highspot?
Uusimmat palkkailmoitukset
Highspot-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Highspot in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $397,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Highspot Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

Muut resurssit

