Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Highspot:ssa vaihtelee £112K ja £160K per year välillä. Katso Highspot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$171K - $202K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$150K$171K$202K$213K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Highspot-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Highspot in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £159,620. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Highspot Henkilöstöhallinto roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £112,428.

Muut resurssit

