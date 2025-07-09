Yrityshakemisto
HeyJobs Palkat

HeyJobs:n palkkaväli vaihtelee $60,504:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $92,188:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä HeyJobs. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $81.3K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $60.5K
Markkinointi
$70.2K

Ohjelmistokehityksen päällikkö
$92.2K
UKK

The highest paying role reported at HeyJobs is Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,188. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HeyJobs is $75,723.

