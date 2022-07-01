Yritysluettelo
Heyday
Heyday Palkat

Heyday:n palkka vaihtelee $56,511 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Heyday. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Liiketoimintaoperaatiot
$136K
Liiketoiminta-analyytikko
$197K
Data-asiantuntija
$56.5K

Tuotepäällikkö
$184K
Rekrytoija
$191K
Ohjelmistoinsinööri
$201K
The highest paying role reported at Heyday is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

