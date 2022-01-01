Yritysluettelo
Hexaware Technologies Palkat

Hexaware Technologies:n palkka vaihtelee $3,616 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $273,625 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hexaware Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $7.2K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $122K
Kirjanpitäjä
$3.6K

Liiketoimintaoperaatiot
$5.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$7.3K
Asiakaspalvelu
$5.4K
Data-analyytikko
$21.8K
Data-asiantuntija
$10.1K
Talousanalyytikko
$15.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$79.7K
Markkinointi
$7.5K
Tuotepäällikkö
$98.5K
Projektipäällikkö
$121K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$31.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$274K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hexaware Technologies on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $273,625. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hexaware Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $15,635.

