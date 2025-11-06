Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States HERE Technologies:ssa vaihtelee $110K per year L5 -tasolta $212K per year L10 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $120K. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
