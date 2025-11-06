Yritysluettelo
HERE Technologies
  • Poland

HERE Technologies Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Poland

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Poland HERE Technologies:ssa vaihtelee PLN 165K per year L6 -tasolta PLN 320K per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 201K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
Software Engineer I(Lähtötaso)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä HERE Technologies?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä HERE Technologies in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 346,665. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HERE Technologies Ohjelmistosuunnittelija roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 185,964.

