Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies:ssa vaihtelee ₹3.67M per year L5 -tasolta ₹5.76M per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region on yhteensä ₹2.48M. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
