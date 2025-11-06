Yritysluettelo
HERE Technologies
Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Mumbai Metropolitan Region HERE Technologies:ssa vaihtelee ₹3.67M per year L5 -tasolta ₹5.76M per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Mumbai Metropolitan Region on yhteensä ₹2.48M. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
Software Engineer I(Lähtötaso)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,755,722. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HERE Technologies Ohjelmistosuunnittelija roolille in Mumbai Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,131,084.

