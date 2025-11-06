Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Krakow Metropolitan Area HERE Technologies:ssa on yhteensä PLN 165K per year L6 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Krakow Metropolitan Area on yhteensä PLN 201K. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
