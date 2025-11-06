Yritysluettelo
HERE Technologies
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Chicago Area

HERE Technologies Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Chicago Area HERE Technologies:ssa vaihtelee $109K per year L6 -tasolta $188K per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $120K. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
Software Engineer I(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä HERE Technologies?

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä HERE Technologies in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HERE Technologies Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $118,000.

