Ohjelmistoinsinööri korvaus in India HERE Technologies:ssa vaihtelee ₹3.69M per year L5 -tasolta ₹5.61M per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.2M. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
