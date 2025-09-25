HERE Technologies Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri korvaus in India HERE Technologies:ssa vaihtelee ₹3.69M per year L5 -tasolta ₹5.61M per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.2M. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso Lisää korvaus Vertaa tasoja

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Lähtötaso ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K Näytä 2 Lisää tasoja

₹13.94M Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset

​ Taulukkosuodatin Tilaa Lisää Lisää korvaus Lisää korvaus

Yritys Sijainti | Päivämäärä Tason nimi Tunniste Vuosien kokemus Yhteensä / Yrityksessä Kokonaiskorvaus ( INR ) Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus Palkkoja ei löytynyt Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrytointi? Luo interaktiivinen tarjous

Osallistu

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä HERE Technologies ?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset . Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää → Syötä Sähköpostiosoitteesi Syötä Sähköpostiosoitteesi Tilaa Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet Lähetä uusi nimike