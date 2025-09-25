Data-asiantuntija korvaus in India HERE Technologies:ssa vaihtelee ₹3.93M per year L5 -tasolta ₹1.66M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.26M. Katso HERE Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/25/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
