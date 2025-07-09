Yritysluettelo
Herbalife
Herbalife Palkat

Herbalife:n palkka vaihtelee $17,966 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $240,790 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Herbalife. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-analyytikko
$18K
Tuotesuunnittelija
$129K

Tuotepäällikkö
$241K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$169K
Ratkaisuarkkitehti
$92.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$168K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Herbalife on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $240,790. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Herbalife ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

Muut resurssit