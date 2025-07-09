Yritysluettelo
Hepsiburada
Hepsiburada Palkat

Hepsiburada:n palkka vaihtelee $21,561 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $71,935 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hepsiburada. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $33K
Data-asiantuntija
$21.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$71.9K

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hepsiburada on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $71,935. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hepsiburada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,000.

