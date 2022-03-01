Henry Ford Health System Palkat

Yritysluettelo
Henry Ford Health System:n palkka vaihtelee $94,554 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $169,150 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Henry Ford Health System. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $100K
Data-asiantuntija
$94.6K
Ohjelmapäällikkö
$169K

UKK

The highest paying role reported at Henry Ford Health System is Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henry Ford Health System is $100,000.

Muut resurssit