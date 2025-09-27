Yritysluettelo
Helsing Ohjelmapäällikkö Palkat

Ohjelmapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Helsing:ssa vaihtelee £165K ja £230K per year välillä. Katso Helsing:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£177K - £209K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£165K£177K£209K£230K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ohjelmapäällikkö ilmoitustas yrityksessä Helsing avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Helsing-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

