Helsing
Helsing Palkat

Helsing:n palkka vaihtelee $166,892 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $254,285 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Helsing. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $167K
Tuotepäällikkö
$225K
Ohjelmapäällikkö
$254K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Helsing-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Helsing on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $254,285. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Helsing ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $225,362.

