Yritysluettelo
HealthifyMe
HealthifyMe Palkat

HealthifyMe:n palkka vaihtelee $30,469 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä HealthifyMe. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $47.9K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$73.9K
Data-asiantuntija
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Tuotepäällikkö
$201K
Puuttuuko nimikkeesi?

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä HealthifyMe on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HealthifyMe ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,920.

