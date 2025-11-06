Yritysluettelo
Headway.co Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in New York City Area Headway.co:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Headway.co:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
hidden
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Headway.co?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Headway.co-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Headway.co in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $337,837. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Headway.co Ohjelmistosuunnittelija roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $195,500.

