HDFC Data-insinööri Palkat sijainnissa India

Data-insinööri mediaanikorvaus in India HDFC:ssa on yhteensä ₹1.61M per year. Katso HDFC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.61M
Taso
E3
Peruspalkka
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä HDFC?

₹13.98M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-insinööri roolille yrityksessä HDFC in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,376,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä HDFC Data-insinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,609,140.

Muut resurssit