Hays
Hays Palkat

Hays:n palkka vaihtelee $12,902 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $163,439 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hays. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Myynti
Median $118K
Hallinnollinen assistentti
$35.4K
Data-asiantuntija
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Graafinen suunnittelija
$59.3K
Henkilöstöhallinto
$62.7K
Projektipäällikkö
$56.2K
Rekrytoija
$12.9K
Ohjelmistoinsinööri
$42.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$163K
Ratkaisuarkkitehti
$95.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hays on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $163,439. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hays ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,967.

