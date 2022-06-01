Yritysluettelo
Havas
Havas Palkat

Havas:n palkka vaihtelee $4,975 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $129,350 Markkinointioperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Havas. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Tuotesuunnittelija
Median $45.6K
Liiketoimintakehitys
$49K
Esikuntapäällikkö
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Data-analyytikko
$29.3K
Henkilöstöhallinto
$100K
Markkinointi
$22.7K
Markkinointioperaatiot
$129K
Ohjelmistoinsinööri
$5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Havas on Markkinointioperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $129,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Havas ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $47,318.

Muut resurssit