Yritysluettelo
Haus
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Haus Palkat

Haus:n palkka vaihtelee $140,700 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $199,000 Tuottooperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Haus. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tuottooperaatiot
$199K
Ohjelmistosuunnittelija
$141K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Haus on Tuottooperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $199,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Haus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,850.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Haus ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • Roblox
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/haus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.