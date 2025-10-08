Yritysluettelo
Harvey
Harvey Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat

Full Stack -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Harvey:ssa on yhteensä $225K per year. Katso Harvey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$225K
Taso
L4
Peruspalkka
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Harvey?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Harvey in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $340,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Harvey Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $210,000.

