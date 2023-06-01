Yrityshakemisto
Harvest Partners
Harvest Partners Palkat

Harvest Partners:n palkkaväli vaihtelee $89,445:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $241,200:aan Mainostekstien kirjoittaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Harvest Partners. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Mainostekstien kirjoittaja
$241K
Henkilöstöhallinto
$166K
Liikkeenjohdon konsultti
$169K

Markkinointi
$157K
Tuotevastaava
$89.4K
Ohjelmajohtaja
$159K
Rekrytoija
$159K
Ohjelmistoinsinööri
$189K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$148K
UKK

Највише плаћена улога пријављена у Harvest Partners је Mainostekstien kirjoittaja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $241,200. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Harvest Partners је $158,790.

Muut resurssit