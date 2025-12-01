Yritysluettelo
Harvard University
Harvard University UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Harvard University:ssa vaihtelee $35.4K ja $51.5K per year välillä. Katso Harvard University:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$40.6K - $46.3K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Harvard University?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Harvard University in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $51,542. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Harvard University UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $35,381.

Muut resurssit

