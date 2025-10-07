Yritysluettelo
Happiest Minds
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Data-insinööri

Happiest Minds Data-insinööri Palkat

Data-insinööri mediaanikorvaus in India Happiest Minds:ssa on yhteensä ₹830K per year. Katso Happiest Minds:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Yhteensä vuodessa
₹830K
Taso
C2
Peruspalkka
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Happiest Minds?

₹13.98M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-insinööri roolille yrityksessä Happiest Minds in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,905,978. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Happiest Minds Data-insinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹829,664.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Happiest Minds ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Square
  • Intuit
  • Microsoft
  • Snap
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit