Hansen Technologies
Hansen Technologies Palkat

Hansen Technologies:n palkka vaihtelee $9,478 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $112,025 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Hansen Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $9.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$79.4K
Tuotepäällikkö
$112K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Hansen Technologies on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $112,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Hansen Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $79,387.

Muut resurssit