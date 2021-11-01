Yritysluettelo
H-E-B
H-E-B Palkat

H-E-B:n palkka vaihtelee $36,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $235,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä H-E-B. Viimeksi päivitetty: 10/20/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Asiakaspalvelu
Median $36.4K
Tuotesuunnittelija
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Tuotepäällikkö
Median $140K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $235K
UX-tutkija
Median $99K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $80.3K
Data-analyytikko
$128K
Data-asiantuntija
Median $163K
Graafinen suunnittelija
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Rekrytoija
$121K
Myynti
$63.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä H-E-B on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $235,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä H-E-B ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,773.

