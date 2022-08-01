Yritysluettelo
GYANT
GYANT Palkat

GYANT:n palkka vaihtelee $114,055 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $124,375 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GYANT. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$124K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$114K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GYANT on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $124,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GYANT ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,215.

Muut resurssit

