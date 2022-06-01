GXO Palkat

Yritysluettelo
GXO:n palkka vaihtelee $10,322 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $419,588 Liiketoimintaoperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä GXO. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Liiketoimintaoperaatiot
$420K
Liiketoiminta-analyytikko
$60.7K
Liiketoiminnan kehittäminen
$94.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data-analyytikko
$10.3K
Datatieteilijä
$68.6K
Talousanalyytikko
$126K
Tietoteknologi (IT)
$44.6K
Liikkeenjohdon konsultti
$90.5K
Koneinsinööri
$94.5K
Tuotepäällikkö
$119K
Ohjelmapäällikkö
$126K
Ohjelmistosuunnittelija
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$139K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$119K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä GXO on Liiketoimintaoperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $419,588. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä GXO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $97,180.

