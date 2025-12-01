Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Gusto:ssa vaihtelee $179K per year L1 -tasolta $652K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $303K. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
Unlock by Adding Your Salary!
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)
20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
