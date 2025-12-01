Yritysluettelo
Gusto
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kyberturvallisuusanalyytikko

  • Kaikki Kyberturvallisuusanalyytikko -palkat

Gusto Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Gusto:ssa vaihtelee $134K ja $187K per year välillä. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$145K - $169K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$134K$145K$169K$187K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kyberturvallisuusanalyytikko ilmoitustas yrityksessä Gusto avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kyberturvallisuusanalyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Gusto on vuosittainen kokonaiskorvaus $187,425. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gusto Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $133,875.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Gusto ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.