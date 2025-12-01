Yritysluettelo
Gusto
Gusto Myynti Palkat

Myynti korvaus in United States Gusto:ssa vaihtelee $66.3K per year L1 -tasolta $272K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $95K. Katso Gusto:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$66.3K
$64K
$2.3K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$210K
$150K
$60K
$0
Näytä 3 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Gusto-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Gusto in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $271,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Gusto Myynti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $81,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.